وزير خارجية السعودية ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والأزمة الروسية الأوكرانية

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "العلاقات المتينة" بين الرياض وموسكو، فضلاً عن تطورات إقليمية ودولية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة، أجراه الوزير الروسي.

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي هذا السياق، جدد فيصل بن فرحان "تأكيد مواصلة بلاده بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية".

وتشهد العلاقات الروسية مع دول الخليج العربية، وخاصة السعودية في الآونة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على عدة أصعدة، مثل التعاون التقني العسكري، مروراً بالتبادل التجاري، وصولاً للمجالات الثقافية والإنسانية.

وكان تطور العلاقات بين الرياض وموسكو شهد قفزة واسعة مؤخراً، خاصة مع قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط الذي طبق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن ينفذ البلدان بصحبة دول أخرى خفضاً طوعياً.