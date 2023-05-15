الرئيس الأوكراني يصل إلى بريطانيا ولندن تتعهد بمزيد من الدعم العسكري

وأضاف بيان الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء سيعلن عن المزيد من المساعدات العسكرية لدعم هذا الجهد.

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى بريطانيا، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت تعهدت فيه لندن بزيادة الدعم العسكري.

وذكر بيان للحكومة البريطانية أن الزيارة تأتي لإجراء مناقشات بعد جولة الرئيس الأوكراني في عواصم أوروبية.

وتأتي الزيارة قبل قمتي مجلس أوروبا ومجموعة الدول الصناعية السبع، الأسبوع الجاري، حيث سيدعو سوناك إلى دعم عالمي مستمر لكفاح أوكرانيا لاستعادة أراضيها السيادية.

وأضاف بيان الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء سيعلن عن المزيد من المساعدات العسكرية لدعم هذا الجهد.

وأكدت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أنها قدمت ​​صواريخ "ستورم شادو" (Storm Shadow) الدقيقة وبعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وذكر بيان الحكومة البريطانية "سيؤكد رئيس الوزراء اليوم تقديم المملكة المتحدة مئات صواريخ الدفاع الجوي والمسيرات، بما في ذلك مئات الطائرات الهجومية بعيدة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر".

وتابع البيان "سيتم تسليمها جميعا خلال الأشهر المقبلة بينما تستعد أوكرانيا لتكثيف مقاومتها للغزو الروسي المستمر. وستدعم هذه المعدات أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة (...) لمواجهة القوات الروسية".

وأضاف "خلال اجتماعهما اليوم، سيناقش رئيس الوزراء مع الرئيس زيلينسكي نوع الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا من المجتمع الدولي، سواء من حيث المعدات العسكرية الفورية أو الدفاعات طويلة المدى".

وأكد البيان أن "رئيس الوزراء يعمل مع الشركاء في مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وخارجهما لتزويد أوكرانيا بالضمانات والقدرات التي تحتاجها لتعزيز وحماية أمنها على المدى الطويل إلى ما بعد نهاية الحرب - مما يضع أوكرانيا في أقوى موقع ممكن في السعي لتحقيق سلام عادل ودائم".