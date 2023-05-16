أكّدت أوكرانيا الثلاثاء أنها أسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في الهجوم الليلي الجديد الذي استهدف كييف، وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها

استيقظت كييف، صباح اليوم الثلاثاء، على دوي الانفجارات، جراء هجوم روسي ضخم، وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف "سيرهي بوبكو" في تصريحات نشرها على تطبيق "تلغرام" إن "روسيا نفذت هجوماً جوياً كثيفاً على كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، صباح اليوم الثلاثاء، "اسقاط ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في الهجوم الليلي الجديد الذي استهدف كييف، وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها".

وكتب ريزنيكوف على تويتر "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر".

وأكد على أن "القوات الروسية استخدمت طائرات بدون طيار وصواريخ كروز وربما صواريخ باليستية، في ثامن غارة هذا الشهرمايو/ايار الجاري. وأوضح أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الغالبية العظمى من الصواريخ والمسيرات دمرت"

وكان رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أكد بدوره في وقت سابق اليوم وقوع انفجارات في كييف وبمنطقة سولوميانسكي.

يشار إلى أنه بعد توقف دام أسابيع، استأنفت روسيا في أواخر أبريل/نيسان المنصرم، ضرباتها الصاروخية البعيدة المدى. وأطلقت في الأيام الأخيرة موجة من الهجمات الجوية التي غالبًا ما تستهدف العاصمة.

ويأتي هذا الهجوم الليلي الجديد غداة عودة زيلينسكي إلى كييف بعد جولة أوروبية زار خلالها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو "عائد إلى بلادي وبجعبتي (...) أسلحة قوية جديدة للجبهة". واستمرت جولة الرئيس الأوكراني ثلاثة أيام في المملكة المتحدة حيث تلقى تعهّدات بتزويد بلاده صواريخ للدفاع الجوي، وقد أبدى تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل مزيدا من الطائرات المقاتلة.

فيما تستعد القوات الأوكرانية لإطلاق هجومها المضاد الذي كان مرتقباً قبل أسابيع، قبل أن يعود الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي ويوضح أن الهجوم المذكور تأجل قليلاً رغم الاستعدادات العسكرية، من أجل تفادي وقوع خسائر بشرية فادحة.