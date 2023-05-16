الولايات المتحدة: نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ جاهز للنشر في أوكرانيا

"لقد أرسلنا ما يقرب من 3 مليارات دولار إلى إسرائيل لتطويره ... ألن يكون هذا موردًا مهمًا جدًا للأوكرانيين لأن مشكلتهم الرئيسية الآن هي الدفاع الصاروخي؟"

قال قائد الدفاع الصاروخي والفضائي بالجيش الأمريكي الجنرال دانييل كاربلر لمجلس الشيوخ أن "إحدى بطاريتي القبة الحديدية الأمريكية جاهزة للنشر في أوكرانيا"جاء ذلك خلال جلسة للجنة الفرعية للقوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ حول القوات الإستراتيجية، ردا على سؤال السناتور أنجوس كينغ حول سبب عدم استلام أوكرانيا لنظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ.

"لقد أرسلنا ما يقرب من 3 مليارات دولار إلى إسرائيل لتطويره ... ألن يكون هذا موردًا مهمًا جدًا للأوكرانيين لأن مشكلتهم الرئيسية الآن هي الدفاع الصاروخي؟"

ورد كاربلر بالقول إن "الولايات المتحدة لديها حاليًا بطاريتان من طراز القبة الحديدية" وتابع "أكمل أحدهم تدريبًا على المعدات الجديدة، ونشر المعدات الجديدة. انها مستعدة للنشر. الآخر يختتم تدريبه الجديد على المعدات الآن، لذا فإن الجيش لديه واحدة (بطارية القبة الحديدية) متاحة للنشر إذا تلقينا طلبًا من أوكرانيا"

وانت إسرائيل مترددة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك نظام القبة الحديدية، الذي ساهمت الولايات المتحدة فيه بنحو 2.6 مليار دولار منذ إطلاق المشروع في عام 2011. ولكن نظرًا لأن إسرائيل هي المنتج الرئيسي للقبة الحديدية، فستحتاج الولايات المتحدة إلى إذن من منها لإرسالها إلى بلد ثالث.

ووفقًا لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء، جون بلامب، فإن "الولايات المتحدة ليست على علم بتقديم نظام القبة الحديدية لأوكرانيا". تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي انتقدت فيه كييفن أمس الإثنين، إسرائيل لإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو و "التعامل كالمعتاد مع مجرمي الحرب الروس".