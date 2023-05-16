"أعرب كلا الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية"

أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

وقال سيريل رامافوزا، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء السينغافوري لي هسين لونغ: "قدمت المبادرة نيابة عن نظرائي في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر".

وأضاف سيريل رامافوزا، أنه قد "أعرب كلا الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية عن استعدادهما لقبول وساطة رؤساء الدول الإفريقية في مبادرة السلام، الرامية لحل الأزمة الأوكرانية".

وأشار سيريل رامافوزا، إلى أنه اتفق مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتفاوض في هذه المسألة مع القادة الأفارقة، وأنه تم بالفعل إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومكتب الاتحاد الإفريقي بهذه المبادرة.

وألمح سيريل رامافوزا إلى اتفاق القادة الأفارقة على ضرورة تقديم المنطقة الإفريقية مبادرة سلام من شأنها إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وكان قد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره في جمهورية جنوب إفريقي سيريل رامافوزا، الجمعة الماضي، أيد خلالها الرئيس بوتين مقترح الوساطة الإفريقية لبحث آفاق حل الصراع الأوكراني، مشددا على أن "موسكو لم ترفض العمل في المسار الدبلوماسي لحل الأزمة".