ضربات روسية "غير مسبوقة" على أوكرانيا أثناء زيارة دبلوماسي صيني

قال بيان رسمي: "تستمر سلسلة الضربات الجوية على كييف، غير المسبوقة في قوتها وكثافتها وتنوعها. هذا هو الهجوم الجوي التاسع على التوالي على العاصمة منذ بداية أيار.

تعرضت عدة مناطق، بما في ذلك كييف، لغارات جوية جديدة شنتها روسيا صباح الخميس. وتأتي الهجمات على الرغم من صول المبعوث الصيني الى العاصمة الأوكرانية للتباحث في التوصل إلى "تسوية سياسية" للصراع.

"تستمر سلسلة الضربات الجوية على كييف، غير المسبوقة في قوتها وكثافتها وتنوعها. هذا هو الهجوم الجوي التاسع على التوالي على العاصمة منذ بداية أيار/ مايو!" قال بيان رسمي.

زعمت أوكرانيا أن صواريخ كروز أطلقتها قاذفات روسية تحلق عبر منطقة بحر قزوين، وأن طائرات استطلاع بدون طيار حلقت فوق العاصمة. وأضاف البيان "تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي لكييف".

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على تيليجرام، إن حريقًا اندلع في محل تجاري بعد سقوط حطام من الجو، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. غير أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم على موقع صناعي بميناء أوديسا على البحر الأسود، بحسب الإدارة العسكرية الإقليمية.

وجاءت الهجمات في الوقت الذي كان فيه لي هوي، الممثل الخاص لشؤون أوراسيا والسفير السابق لدى موسكو، في أوكرانيا كوسيط. واجتمع مع رئيس الدبلوماسية الأوكرانية دميترو كوليبا، الذي "شرح بالتفصيل للممثل الصيني الخاص مبادئ استعادة السلام الدائم والعادل، على أساس احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وأضاف البيان الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية "إنه شدّد على أن أوكرانيا لن تقبل أي اقتراح من شأنه أن ينطوي على خسارة أراضيها أو تجميد الصراع". وبعد أوكرانيا، يسافر لي هوي إلى بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

قبل يومين، أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.