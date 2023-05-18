الجيش الروسي يؤكد "تدميره" كل أهداف ضرباته الليلية في أوكرانيا

القوات الأوكرانية تحقق المزيد من المكاسب على الأرض قرب باخموت

أكّد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر كل أهداف ضرباته الليلية على أوكرانيا، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 من 30 صاروخًا أطلقتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “دُمّرت كل الأهداف المحدّدة”، مشيرة إلى أن قواتها أصابت “مخزونًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

لم تحدد موسكو الأهداف التي تعرضت للقصف، لكنها اكتفت بالقول إنها استهدفت “مستودعات كبيرة من الأسلحة والمعدات الأجنبية وكذلك احتياطيات العدو”.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل في أوديسا، في أحدث مثال على هذا النوع من الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع الشهر الجاري.

من جهتها حققت القوات الأوكرانية المزيد من المكاسب على حساب القوات الروسية، في منطقة مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا، والتي تشهد معارك ضارية منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية المتمركزة في شرق أوكرانيا، سيرهي تشيريفاتي، للتليفزيون الأوكراني، اليوم الخميس: “لقد نجحوا في التقدم بين 150 و1700 متر في غضون يوم”.

وتحاول أوكرانيا صد الغزو الروسي منذ نحو 15 شهرا بمساعدة من الغرب. ومازالت المنطقة المحيطة ببلدة باخموت، التي كان يقطنها في وقت من الأوقات 700 ألف شخص بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، محور قتال منذ أشهر.