وزير الدفاع الروسي زار منطقة سيطرت عليها موسكو في أوكرانيا

مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على أوكرانيا

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة زابوريجيا المحتلة في جنوب أوكرانيا، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الجمعة، في وقت تقول كييف إنها انهت استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو تفقد مركز القيادة المتقدم لأحد تشكيلات مجموعة شرق العسكرية في منطقة زابوريجيا"، من دون أن تحدد تاريخ حصول الزيارة.

وفي سياق متصل، قرر قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم في هيروشيما في اليابان الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التي تساند حملتها الحربية" في أوكرانيا.

واتخذ القرار بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تدابير جديدة لتشديد موقفها تجاه موسكو بعد 15 شهرا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح رؤساء دول مجموعة السبع التي انضم إليها الاتحاد الأوروبي "أكدنا مجددا التزامنا بتشكيل جبهة مشتركة ضد حرب العدوان الروسية غير القانونية وغير المبررة على أوكرانيا".

وتشمل العقوبات الجديدة قيودا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا في ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو، وفق ما جاء في بيان.

وتعهدت مجموعة السبع في بيانها بـ"الحد من استخدام أو الإتجار بالألماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا" من خلال اعتماد تقنيات التعقب.