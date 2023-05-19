خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع دعمه مبادرة مشتركة تهدف الى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16"وتابع "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"

وكانت أوكرانيا طلبت تكرارا الحصول على طائرات من الغرب للمساهمة في صد الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من سنة، لكن هذه الدول كانت تتردد حتى الان في القيام بذلك.

في وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته انشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا مقاتلات للدعم.

بعد زيارة سوناك في مقر إقامته خارج لندن الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كان "ايجابيا جدا" حيال إنشاء تحالف لتزويد بلاده بالطائرات.

وكان سوناك، قد أعلن، الاثنين المنصرم، أن بريطانيا تحضر لفتح كلية طيران لتدريب طيارين أوكرانيين فيما عرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ايضا القيام بذلك لكنه استبعد إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا..