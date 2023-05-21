تحاول كييف الحصول على الطائرات المقاتلة منذ شهور، لكن حلفاءها تخوفوا من إمكانية استخدام الطائرة لضرب العمق الروسي ما سيقود إلى تصعيد مباشر بين الناتو وموسكو.

حذرت موسكو يوم السبت حلفاء كييف الغربيين من "مخاطر هائلة" بعد أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز إف -16.

وأضاف "نرى أن الدول الغربية لا تزال متمسكة بسيناريو التصعيد. ينطوي ذلك على مخاطر هائلة ترتد عليهم. وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو "على أي حال، سيؤخذ هذا في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة".

جاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من عكس بايدن موقفه السابق وإخبار حلفاء مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16. تمتلك هذه الطائرات المقاتلة أنظمة أسلحة يصل مداها إلى 500 ميل.

في الأسبوع الماضي، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برحلة إلى عدة دول أوروبية، على أمل إقناعها بتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات. اتفقت المملكة المتحدة وهولندا اللتان تمتلكان طائرات F-16 أمريكية الصنع على بناء "تحالف دولي" لتوفير الدعم للطائرات لأوكرانيا مع قول زيلينسكي إن فرنسا انضمت إليه أيضًا.

وتحاول كييف تأمين إمدادات الطائرات المقاتلة منذ شهور، لكن حلفاءها كانوا حذرين بسبب مخاوف من إمكانية استخدام الطائرة لضرب عمق الأراضي الروسية ما من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد مباشر بين الناتو وموسكو. في الأثناء، تحوّل بايدن إلى قناعة بوجوب تجهيز أوكرانيا من أجل معركة طويلة الأمد ضد روسيا، وفقًا لمستشاره للأمن القومي جيك سوليفان.