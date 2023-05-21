زيلينسكي يصرّح بأن باخموت لا تزال في قبضة أوكرانيا على الرغم من مزاعم روسيا

فيما أكد الرئيس الأوكراني سقوط البلدة بقوله "لم يبق شيء" وأن "باخموت اليوم في قلوبنا فقط"، أوضح المتحدث باسمه لاحقًا أن المدينة لا تزال بأيدينا".

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد مزاعم روسيا بأن بلدة باخموت الشرقية قد استولت عليها مجموعة فاغنر المرتزقة.

وردا على أسئلة صحفية على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، بدا أن الرئيس يؤكد سقوط البلدة قائلا "لم يبق شيء" وأن "باخموت اليوم في قلوبنا فقط". ومع ذلك، أوضح المتحدث باسمه لاحقًا تعليق زيلينسكي في منشور على فيسبوك.

وكتب سيرجي نيكيفوروف "سؤال المراسل: الروس قالوا إنهم أخذوا باخموت. رد الرئيس: لا أعتقد ذلك".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مجموعة فاغنر والجيش النظامي بسقوط باخموت، التي أصبحت أطول المعارك وأكثرها دموية في حرب أوكرانيا. وأعلن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين عن اعتقاله يوم السبت، والذي ادعى، مع ذلك، أنه يسيطر على باخموت عدة مرات من قبل.

في وقت سابق يوم الجمعة، اتهم بريغوجين قادة القوات النظامية الروسية بالتخلي عن الأرض شمال وجنوب باخموت، مما زاد من خطر محاصرة قواته داخل الجيش الأوكراني المتقدم. في حين أن الأهمية العسكرية للمدينة المدمرة تقريبًا لا تزال موضع تساؤل، فإن خسارتها سيكون لها قيمة رمزية كبيرة بالنسبة للأوكرانيين، الذين استمروا في الدفاع عن باخموت لما يقرب من 15 شهرًا على الرغم من الخسائر الفادحة من كلا الجانبين.

فيما أكد الرئيس الأوكراني سقوط البلدة بقوله "لم يبق شيء" وأن "باخموت اليوم في قلوبنا فقط"، أوضح المتحدث باسمه لاحقًا أن المدينة لا تزال بأيدينا".