رئيس مجموعة فاغنر: مقتل حوالي 10 آلاف سجين جندتهم للقتال في أوكرانيا

يفغيني بريغوجين "الخسائر الأوكرانية أكبر بكثير، وعدد القتلى لدي منخفض بنسبة ثلاثة أضعاف، وعدد الجرحى بضعفين".

قال رئيس المجموعة الروسية "فاغنر" المسلحة يفغيني بريغوجين، بأن "حوالي 10 آلاف من بين 50 ألف سجين جندتهم فاغنر من السجون الروسية، قُتلوا في أوكرانيا على خط المواجهة في معركة باخموت الدامية"

وأفاد يفغيني بريغوجين في مقابلة نشرها المدون المؤيد للكرملين كونستانتين دولغوف، بأن "الخسائر الأوكرانية أكبر بكثير، وعدد القتلى لدي منخفض بنسبة ثلاثة أضعاف، وعدد الجرحى بضعفين".

وتحدث بريغوجين للمرة الأولى علنًا عن حجم خسائر مجموعته، بينما يسعى الجانب الروسي للحفاظ على السرية بشأن عدد القتلى والجرحى لديه. وقال بريغوجين في مقابلة نشرها المدون المؤيد للكرملين كونستانتين دولغوف

وقدّرت وثائق أميركية سرية سُربة مؤخرا الخسائر الروسية في الأول من آذار/مارس بين 35500 و43500. وفي المقابل قدّرت الخسائر الأوكرانية بـ 16 ألف إلى 17500، لكن هذه الأرقام تشكل تقديرات لا يمكن التحقق منها.

العام الماضي جنّد يفغيني بريغوجين الذي أمضى سنوات في السجن خلال الحقبة السوفياتية عناصر من السجون، ووعد المعتقلين بإلغاء عقوباتهم إذا نجوا من القتال. وخلال معركة باخموت أكدت كييف أن وحدات فاغنر المؤلفة من سجناء سابقين نفذت هجمات شبه انتحارية على خطوط الدفاع الأوكرانية وتكبدت أعدادا كبيرة من القتلى.

ويتهم بريغوجين القيادة العسكرية الروسية العليا بعدم مدّه بالأسلحة والذخيرة اللازمة لتجنب هذه الخسائر الفادحة.

وقال في المقابلة التي نشرت الثلاثاء "هناك حالياً عشرات الآلاف من المقرّبين (الجنود) قتلوا. ربما سيكون هناك مئات الآلاف. لا يمكننا إخفاء ذلك"، داعياً الجنرالات الروس إلى إرسال أطفالهم إلى الجبهة.