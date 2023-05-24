الخارجية الأوكراني تدعو دول إفريقيا إلى التخلي عن "حيادها" ودعم كييف في مواجهة روسيا

"بحيادكم تجاه العدوان الروسي على أوكرانيا ، توسّعون نطاق هذا الحياد ليشمل انتهاكات الحدود والجرائم الجماعية التي قد تحدث بالقرب من بلادكم"

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، دولا إفريقية إلى التخلي عن "حيادها" المعلن في الصراع بين بلاده وروسيا ودعم كييف، وقال "نحاول أن نشرح لأصدقائنا الأفارقة أن الحياد ليس الحل" وتابع"بحيادكم تجاه العدوان الروسي على أوكرانيا ، توسّعون نطاق هذا الحياد ليشمل انتهاكات الحدود والجرائم الجماعية التي قد تحدث بالقرب من بلادكم ، إن لم تكن قد حدثت بالفعل".

والتقى كوليبا الأربعاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيس الحالي للمنظمة الإفريقية رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

وأوضح دميترو كوليبا الذي يجري زيارة إلى إثيوبيا، مقر الاتحاد الإفريقي، "في إفريقيا، تتعاطف دول وأشخاص مع روسيا، لأنهم يربطون بين روسيا والدعم الذي تلقته هذه الدول في عهد الاتحاد السوفياتي ودور الاتحاد السوفياتي في إنهاء استعمار إفريقيا".

وتابع "لكن الحقيقة هي أن روسيا خصخصت كل ما فعله الاتحاد السوفياتي لإفريقيا، متجاهلة حقيقة أن" أوكرانيا كانت عضوا في الاتحاد السوفياتي واستضافت "آلاف الطلاب الأفارقة" وأرسلت "آلاف المهندسين" إلى إفريقيا.

وأضاف أن روسيا اليوم "مختلفة للغاية" وأن "أكبر استثمار حقيقي لروسيا في إفريقيا هو مرتزقة (مجموعة) فاغنر"وقال إن روسيا "لا ترد لا في طليعة ولا في منتصف" قائمة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية لإفريقيا، كما أنها ليست في قائمة كبار المستثمرين في إفريقيا.

وقال "حقيقة أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني لإثيوبيا وللاتحاد الأفريقي هو أمر يدل على هذا الواقع".

وتابع "سنكون دائما إلى جانبكم في مسائل الأمن الغذائي"، مستذكرا المجاعة التي سبّبها جوزيف ستالين في أوكرانيا بين العامين 1932 و1933 وتسببت بمقتل ملايين الأوكرانيين.

وتابع "منذ ذلك الحين، عاهدنا أنفسنا بأن (...) نكون دائما إلى جانب أولئك الذين يواجهون خطر المجاعة أو أزمة غذاء لأننا مررنا بهذا بصفتنا أمة وهذه الذكريات مؤلمة للغاية في ذاكرتنا الجماعية"، مشيرا إلى أهمية أوكرانيا على صعيد إمداد العالم بالحبوب.