مستشار زيلينسكي: أوكرانيا بدأت منذ عدة أيام هجومًا مضادًا طال انتظاره

كان من المتوقع أن يبدأ الهجوم المضاد في أوائل أيار/مايو، ولكن كييف واصت تأجيله على خلفية تأخر إمدادات الأسلحة الغربية.

صرح مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، للتلفزيون الإيطالي يوم الخميس أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد الذي طال انتظاره "منذ عدة أيام".

كان من المتوقع أن يبدأ الهجوم المضاد في أوائل أيار/مايو، ولكن كييف واصت تأجيله على خلفية تأخر إمدادات الأسلحة الغربية.

وقال بودولياك لقناة RAI: "بدأ الهجوم المضاد بالفعل منذ عدة أيام، إنها حرب مكثفة تمتد لمسافة 1500 كيلومتر (932 ميلا) على طول الحدود، لكن عمليات منفصلة بدأت بالفعل".

قام زيلينسكي خلال الأسبوع الماضي، بجولة في الدول الأوروبية لتأمين حزم المساعدات المتبقية للجيش الأوكراني، بما في ذلك الطائرات بدون طيار بعيدة المدى والطائرات المقاتلة التي تشتد الحاجة إليها. وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيرًا على تزويد أوكرانيا بطائرات إف -16 بعد أن أعطى زيلينسكي واشنطن "تأكيدًا قاطعًا" بأنها لن تستخدم لضرب عمق الأراضي الروسية.

وتعهد بودولياك "لا نريد ضرب الأراضي الروسية، سنستخدم الأسلحة التي قدمتموها لنا لتدمير المواقع الروسية على الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".

اليوم لدينا صواريخ Storm Shadow طويلة المدى، Leopards، الأنظمة المضادة للصواريخ التي قدمتها لنا فرنسا وإيطاليا. وأضاف أن طائرات F-16 ستسمح لنا أخيرًا بإغلاق المجال الجوي"، مشيرًا إلى أن" المفارقة هي أننا لو حصلنا عليها قبل عام، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل".