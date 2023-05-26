سقوط عشرات القذائف في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا في الـ24 ساعة الأخيرة

تتعرض هذه المنطقة بانتظام لنيران تنسبها موسكو الى الجيش الأوكراني وتسفر في بعض الاحيان عن سقوط قتلى

سقطت عشرات القذائف المدفعية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، بحسب ما أفاد الجمعة حاكم المنطقة التي شهدت في بداية الأسبوع توغلا مسلحا تبنته مجموعتان روسيتان تقاتلان إلى جانب كييف.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام إن قرية كوزينكا خصوصا في مقاطعة غريفورون أصيبت بـ132 قذيفة. وتضرر عدد من المباني في المنطقة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، بحسب المسؤول.

تتعرض هذه المنطقة بانتظام لنيران تنسبها موسكو الى الجيش الأوكراني وتسفر في بعض الاحيان عن سقوط قتلى، لكنها لا تستمر طويلا. أصيبت المنطقة المحيطة ببلدة تشيبكينو ب35 قذيفة، لا سيما قذائف هاون ومدفعية وهجوم بالمسيرات على منطقة زراعية.

واجهت السلطات الروسية الاثنين والثلاثاء في منطقة بيلغورود أكبر توغل لمقاتلين من أوكرانيا منذ بدء الحرب تبنتهما مجموعتان مناهضتان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.