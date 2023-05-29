أوكرانيا تؤكد تدمير عشرات الأهداف الجوية بعد هجوم جديد يستهدف كييف

وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى "البقاء في الملاجئ"

دوّت عشرة انفجارات على الأقل صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مجددا صواريخ ومسيرات روسية ليلا.

وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى "البقاء في الملاجئ". من جانبها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي".

ولم تمضِ ليلة واحدة على أعنفِ هجوم بالمسيرات القتالية على العاصمة الأوكرانية حتى شنت القوات الروسية سلسلة غارات جوية مكثفة على كييف منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين.

إلا أن سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 29 مسيرة و37 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليل، حيث استخدمت روسيا مزيجاً من طائرات شاهد إيرانية الصنع وصواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين.

وأشارت الدفاع الأوكرانية إلى أن كييف شهدت ليلة أخرى صعبة.. خاصة أنه الهجوم الخامس عشر خلال شهر مايو وحده.

وأكد البيان أن الروس يبذلون قصارى جهدِهم لتدمير الأهداف الرئيسية، وفي نفس الوقت لاستنفاد موارد الدفاع الجوي الأوكراني.

وقالت القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني إن روسيا وضعت حاملة صواريخ بالبحر الأسود في مهمة قتالية من بينها 8 صواريخ كاليبر.

وأضافت في بيان لها أن ما لا يقل عن 6 سفن روسية موجودة حاليا في البحر الأسود وواحدة في بحر آزوف، مشيرة إلى أن مستوى التهديد الصاروخي مرتفع للغاية.