كييف: مقتل طفلين وبالغ في غارات جوية روسية

وقالت الإدارة "إن جميع الأهداف الجوية التي تم رصدها دُمرت من قبل قوات دفاعنا الجوي لكن لسوء الحظ، يتسبب الحطام المتساقط في خسائر بالأرواح والدمار".

لقي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في غارة جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف قبل فجر اليوم الخميس. بدأ الهجوم في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي، بحسب الإدارة العسكرية للمدينة، وأصيب عشرة أشخاص بجروح.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام: "من بين القتلى الثلاثة في منطقة دزنيانسكي، كان هناك طفلان (تتراوح أعمارهم بين 5-6 و 12-13)".

وقالت الإدارة "إن جميع الأهداف الجوية التي تم رصدها دُمرت من قبل قوات دفاعنا الجوي لكن لسوء الحظ، يتسبب الحطام المتساقط في خسائر بالأرواح والدمار". وبحسب المصدر ذاته، نقلاً عن تقارير أولية، كانت الأسلحة المستخدمة في الهجوم صواريخ كروز وصواريخ باليستية.

وقال حاكم بيلغورود الروسي فياتشيسلاف جلادكوف إن روسيا نفسها شهدت زيادة في الهجمات على أراضيها، "هذه الليلة متوترة بالنسبة لشيبكينو مرة أخرى. كانت القوات الأوكرانية تقصف المدينة لمدة ساعة".

أكدت روسيا أيضا أنها بدأت بإجلاء مئات الأطفال من القرى المتاخمة لأوكرانيا، الأربعاء، خاصة بسبب القصف المكثف في منطقة بيلغورود. قال جلادكوف عبر تلغرام: "لقد بدأنا في إجلاء الأطفال من منطقتي شيبيكينو وغريفورون". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كما أوردت وكالة فرانس برس، "الوضع مقلق للغاية"، وأضاف بيسكوف، "لم نسمع كلمة إدانة واحدة من الغرب حتى الآن. يجري اتخاذ الإجراءات".

وأشار الحاكم إلى أن أول 300 طفل تم نقلهم إلى مدينة فورونيج على بعد 155 ميلاً. ووفق ما يُشاع فإن كييف تستعد لهجوم مضاد كبير ضد القوات الروسية.

تعرضت العاصمة الروسية لهجوم بطائرات مسيرة صباح الثلاثاء. وأعلن عمدة موسكو أن أضرارا "طفيفة" لحقت بالعديد من المباني. وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم في الهجوم على "نظام كييف".