ويبدو أن العقد المؤرَّخ في 14 سبتمبر/أيلول 2022، والمكوَّن من 16 صفحة، يخص عيّنات بأحجام مختلفة من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ.

زعم مصدر أمني مطلع أن عقد أسلحة شاركه مع قناة سكاي نيوز، يعتبر أول دليل قاطع على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعت ذخيرة لروسيا لإستعمالها في حربها على أوكرانيا.

العقد المكون من 16 صفحة، المؤرخ في 14 سبتمبر/أيلول 2022، يبدو أنها تخص عينات بأحجام مختلفة من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ التي تزيد قيمتها عن مليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني).

وشارك المصدر خمس صفحات من عقد يُزعم أنه مرتبط به يتضمن دبابة T-72 وقطعة مدفعية هاوتزر ، فضلاً عن قذائف الذخيرة. وبلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 740 ألف دولار (590 ألف جنيه إسترليني).

وفي الوقت الذي لم تتمكن قناة سكاي نيوز، من التحقق من صحة هذا العقد، قال المصدر الأمني ​إن: "هذا عقد بين الإيرانيين والروس بخصوص ذخائر ... نعتقد أنه أصلي 100٪".

ولم ترد سفارة روسيا وسفارة إيران لدى المملكة المتحدة على التوالي على طلب التعليق على مزاعم بشأن صفقة أسلحة، ولا على صحة الوثائق.

وقالت كييف ولندن إنهما تعتزمان التحقيق في صحة المواد وستتخذان إجراءً إذا ثبت أنها ذات مصداقية.

وزعم المصدر الأمني ​​المطلع، أن عقد الأسلحة دليل على امتداد هذا الدعم إلى الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، وأضاف "حسب تقديرنا أن هذه عينات أسلحة قبل شحنات أخرى".

وتستنزف الحرب الروسية في أوكرانيا مخزونات الذخيرة من كلا الجانبين، فيما يتدافع الحلفاء الغربيون لمواصلة تسليح كييف، بينما تضع موسكو صناعتها الدفاعية في حالة حرب.