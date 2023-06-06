القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا: القوات الروسية تفجر سد نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون

"أصابت عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ".

أكد فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مدينة نوفوكاخوفكا، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف، دون أن يتعرض سد كاخوفكا نفسه للضرر، بحسب روسيا اليوم.

ومنذ فجر اليوم تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما نشر بعض المواقع لقطات مصورة للسد المنهار.

وكانت رويترز نقلت عن القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا قولها إن القوات الروسية تفجر سدّ نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون فيما ينفي رئيسبلدية نوفا كاخوفكا في خيرسون الخاضعة لسيطرة روسيا صحة النبأ.

وقال ليونيف في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي": "أصابت عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ".

وذكر المسؤول أن منسوب المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبر، ارتفع نتيجة التدمير الجزئي لمحطة كاخوفكا الكهرومائية، بمقدار 2.5 متر.