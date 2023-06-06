المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا لعدم التحقيق في تسميم المعارض نافالني

وجد القضاة أن روسيا فشلت في "تقصي المزاعم بشأن دافع سياسي محتمل خلف محاولة القتل، فضلا عن ضلوع محتمل لعملاء من الدولة".

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا، اليوم الثلاثاء، "لعدم إجراء تحقيق فعلي" حول تسميم المعارض أليكسي نافالني عام 2020، وأوضحت المحكمة التي تتخذ مقرا في ستراسبورغ بشمال شرق فرنسا في بيان، أن "القضاة حكموا على موسكو بدفع 40 ألف يورو للمعارض، تعويضا معنويا لما تعرض له".

ووجد القضاة أن روسيا فشلت في "تقصي المزاعم بشأن دافع سياسي محتمل خلف محاولة القتل، فضلا عن ضلوع محتمل لعملاء من الدولة".

وكانت روسيا قد استُبعدت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر من عام 2022، عقب غزوها لأوكرانيا، لكن ما زال يمكن اللجوء إلى هذه المحكمة لملاحقة موسكو على خلفية أفعال ارتكبتها قبل هذا التاريخ. وتطبّق المحكمة الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وهي الذراع القضائية لمجلس أوروبا الذي يضم 46 دولة عضوًا.

وفي حكمهم، قدّر القضاة السبعة بالإجماع أنه "كان هناك خطر جسيم ووشيك على حياة السيد نافالني في ظروف مشبوهة، ما أوجد التزاما على الدولة، بموجب المادة الثانية من الاتفاق (الأوروبي لحقوق الإنسان) بإجراء تحقيق فعلي".

وذكّرت المحكمة بأنه في آب/أغسطس 2020، تعرّض المعارض الروسي لتسميم بغاز أعصاب "نوفيتشوك"، قبل أن يدخل في غيبوبة وكان لا بد من وصله بأجهزة تنفس اصطناعي.

وتوصّل التحقيق الذي أجري في روسيا إلى أنه لم يعثر على أي مادة قوية أو سامة، أو مخدر أو مؤثرات عقلية أو أي سلائف كيميائية في جسده، أو في الأغراض التي أجريت تحاليل عليها.

لكن بعد نقله جوا إلى ألمانيا، أعلنت الحكومة الألمانية أن العينات كشفت وجودا لا لبس فيه لغاز "نوفيتشوك"، وهو منتج طوّره الاتحاد السوفياتي السابق لأغراض عسكرية. واستخدم هذا الغاز أيضا ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا عام 2018.