الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب العالم بالرد

وأكد زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "روسيا تخوض حربا ضد الحياة والطبيعة والحضارة... على روسيا مغادرة الأراضي الأوكرانية ويجب أن تتم محاسبتها بالكامل

حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات، وطالب العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن روسيا نفّذت "تفجيرا داخليا لهياكل" الموقع عند الساعة 02,50 بالتوقيت المحلي (23,50 ت غ)، وأضاف "هذا ليس إلا عملا إرهابيا روسيا واحدا. إنها جريمة حرب روسية واحدة"، متهما موسكو بارتكاب "إبادة بيئية".

وأكد زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "روسيا تخوض حربا ضد الحياة والطبيعة والحضارة... على روسيا مغادرة الأراضي الأوكرانية ويجب أن تتم محاسبتها بالكامل على إرهابها".

من جهته، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن "الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تحتل روسيا جزءا منها في جنوب أوكرانيا هو "تخريب متعمد" بينما أفاد مسؤولون بأن مدينة نوفا كاخوفكا تشهد "فيضانات".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف" مضيفا أنه يرفض "بشدة" اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو.

وشدد على أن "كل المسؤولية تقع على نظام كييف"، مؤكدا أن أحد أهداف هذا العمل كان "حرمان القرم من المياه"، وهي شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو في العام 2014.