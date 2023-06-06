المخابرات الأمريكية : "هناك معلومات تفيد أن روسيا هي المسؤولة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون"

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على رفع السرية عن بعض المعلومات الاستخبارية ومشاركتها بعد ظهر يوم الثلاثاء، حسبما وفق شبكة إن بي سي نيوز.

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومسؤول غربي، أن حكومة الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تميل نحو تحميل روسيا مسؤولية تدمير سد ضخم في أوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على رفع السرية عن بعض المعلومات الاستخبارية ومشاركتها بعد ظهر يوم الثلاثاء، حسبما وفق شبكة إن بي سي نيوز.

وأدى تدفق المياه عبر السد الضخم على نهر دنيبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في جنوب أوكرانيا، إلى إغراق مساحات شاسعة من منطقة الحرب وأجبر القرويين على الفرار.

واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا بينما قال الكرملين إن أوكرانيا هي التي خربت السد.

كما حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات، وطالب العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا.