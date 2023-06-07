إجلاء آلاف المدنيين بعد تدمير جزئي لسد كاخوفكا والمياه تغمر مناطق من خيرسون

وغمرت المياه مناطق في مدينة خيرسون التي استعادها الأوكرانيون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتبعد 70 كيلومترًا عن السد.

تواصل أوكرانيا والقوات الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء المدنيين من مناطق اجتاحتها المياه في جنوب أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا جزئيا مما يثير مخاوف من كارثة إنسانية وبيئية.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات في الهجوم على هذا السد الرئيسي الذي يمد بالمياه شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 ، ويقع على طريق التقدم المحتمل للقوات الأوكرانية لاستعادة أراضيها.

وغمرت المياه مناطق في مدينة خيرسون التي استعادها الأوكرانيون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتبعد 70 كيلومترًا عن السد.

وتتواصل عمليات الإجلاء. في بعض الأماكن يصل مستوى المياه حتى الخصر وقريبًا جدًا من نهر دنيبر على مرمى حجر، يبلغ خمسة أمتار.

وذكر المتحدث باسم إدارة الطوارئ الأوكرانية أولكسندر خورونيتش "تم إجلاء أكثر من 1450 شخصًا" من المناطق التي غمرتها الفيضانات الخاضعة لسيطرة كييف.

وعلى الجانب الروسي أجلت السلطات 1274 شخصا.

وغادر عدد غير معروف من المدنيين مناطق الفيضانات بمفردهم.

وقال الشرطي سيرغي (38 عاما) في خيرسون "أنقذنا ثلاثين شخصا اليوم بينهم طفل ... وسنعمل حتى إخراج الجميع".

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية إن "الوضع صعب في منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون"، مؤكدا أن عمليات إجلاء سكان المنطقة ستستمر الأربعاء وفي الأيام المقبلة بالحافلات والقطارات.

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في كلمة عبر الإنترنت خلال اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن روسيا تسببت في "واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة".