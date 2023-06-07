بوتين يصف هجوم أوكرانيا على سد كاخوفكا بأنه 'كارثة إنسانية بربرية'

أما أوكرانيا فقد وصفت روسيا بأنها "دولة إرهابية". وقال زيلينسكي إن "العالم يجب أن يرد" على الهجوم.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الهجوم على سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا بأنه "عمل بربري" في أول رد فعل علني له على الحادث.

وفي اتصال هاتفي مع الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، قال بوتين إن تفجير السد الذي تحتله روسيا كان "عملاً همجياً أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق". جاء رد فعله بعد أن اقترح أردوغان على بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تدمير السد.

تبادلت موسكو وكييف اللوم حول تفجير السد الكهرمائي، الذي تصدع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بسبب انفجار. يقع السد على نهر دنيبرو، الذي يغذي خزانًا يوفر مياه التبريد لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا وهي الأكبر في أوروبا، على بعد 150 ميلاً تقريبًا من المنبع.

أجبر تدمير السد آلاف المدنيين على الفرار حيث غمرت المياه مناطق شاسعة في اتجاه مجرى النهر، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

أما أوكرانيا فقد وصفت روسيا بأنها "دولة إرهابية". وقال زيلينسكي إن "العالم يجب أن يرد" على الهجوم. وقال "هذا مجرد عمل إرهابي روسي واحد. هذه مجرد جريمة حرب روسية واحدة" متهما روسيا بارتكاب عمل "إبادة بيئية".

وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين أمريكيين قالوا يوم الثلاثاء إن لدى واشنطن معلومات استخبارية تشير إلى مسؤولية روسية عن تدمير السد وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على رفع السرية عن المعلومات.