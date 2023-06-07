الرئيس الفرنسي يعلن إرسال "مساعدة لتلبية الحاجات العاجلة" لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة

"فرنسا تدين هذا العمل الشنيع الذي يعرض السكان للخطر" مضيفا "أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه بعد الهجوم على سد كاخوفكا".

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن إرسال "مساعدة لتلبية الحاجات العاجلة لأوكرانيا خلال الساعات القليلة المقبلة" بعد تدمير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب البلاد، وقال ماكرون على تويتر "فرنسا تدين هذا العمل الشنيع الذي يعرض السكان للخطر" مضيفا "أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه بعد الهجوم على سد كاخوفكا".

ووفقا لقصر الإليزيه، سيرسل مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية على وجه السرعة قافلة أولى تشمل عشرات الأطنان من المنتجات التي طلبها الأوكرانيون، من بينها منتجات صحية ومتعلقة بالنظافة والصرف الصحي للمياه.

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأوكراني على تويتر تغريدة أشار فيها إلى "التبعات البيئية والبشرية لهذا العمل الإرهابي الروسي" متطرقا إلى "الحاجات الملحة لأوكرانيا من أجل التعامل مع هذه الكارثة" في منطقة خيرسون.

من جهته، قال زيلينسكي إنه اتفق أيضا مع ماكرون على "مواصلة التعاون في الشؤون الدفاعية" خصوصا الدفاع المضاد للطائرات لمدن أوكرانية.وأضاف "نأمل في أن يبدأ تدريب طيارين أوكرانيين في أسرع وقت ممكن" وذلك بعدما وعدت فرنسا بتدريب "أساسي" دون التطرق إلى نوع الطائرات التي قد تسلّم لكييف او التي ستستخدمها الأخيرة.

كما شكر الرئيس الأوكراني نظيره الفرنسي على "دعمه" في مجلس الأمن الدولي وناقش "صيغ ضمانات أمنية لأوكرانيا" قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في فيلنيوس في تموز/يوليو.