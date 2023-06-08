وكالة الطاقة الذرية: مياه سد كاخوفكا لا تزال تستخدم لتبريد محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة بيان أنه تبين بعد الفحص أن عملية الضخ "تتواصل رغم أن مستوى المياه تراجع الى ما دون عتبة 12,7 مترا".

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الخميس، أن "محطة زابوريجيا النووية في شرق أوكرانيا والتي تحتلّها القوات الروسية، لا تزال تتلقى المياه من احتياطي سد كاخوفكا بهدف تبريد الوقود"وقالت الوكالة بيان أنه تبين بعد الفحص أن عملية الضخ "تتواصل رغم أن مستوى المياه تراجع الى ما دون عتبة 12,7 مترا".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية.

يقع السد على نهر دنيبر، ويشكل خزانا يوفر مياه التبريد للمحطة النووية، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا وتقع على بعد حوالى 150 كيلومترا شمال السد.ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي المحطة الأسبوع المقبل.

وأدى تفجير سد نوفا كاخوفكا إلى وقوع فيضانات شديدة في مناطق مختلفة من خيرسون، التي تنقسم سيطرتها بين روسيا وأوكرانيا على ضفتي نهر دنيبرو في حين يتبادل الطرفان في روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تفجير السد في محطة الطاقة الكهرومائية الليلة الماضية. ويرى مراقبون أن الروس هم على الأرجح من قام بتفجير السد لوقف الهجوم المضاد الكبير الذي بدأ بشنه الأوكرانيون قبل عدة أيام.

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، الثلاثاء المنصرم، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومسؤول غربي، أن حكومة الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تميل نحو تحميل روسيا مسؤولية تدمير سد ضخم في أوكرانيا.