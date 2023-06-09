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البنتاغون يعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

i24NEWS - AFP

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مبنى وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون في ضواحي واشنطن العاصمة
AFP / SAUL LOEBمبنى وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون في ضواحي واشنطن العاصمة

القدرات القصيرة المدى لاوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن اراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد

اعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدات للدفاع الجوية وذخائر بقيمة تناهز ملياري دولار.

وقال البنتاغون في بيان إن هذا الامر "يظهر الالتزام المستمر من اجل القدرات القصيرة المدى لاوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن اراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

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