زيلينسكي يتحدث عن "عمليات هجومية مضادة" للقوات الأوكرانية على الجبهة

وأتت هذه المواقف رداً على سؤال بشأن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي قال الجمعة لصحافيين إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير المُنتظر منذ أشهر "بدأ"

تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عن "عمليات هجومية مضادة" للجيش الأوكراني على الجبهة، رافضاً القول ما إذا كان يقصد الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

وتلتزم السلطات الأوكرانية استراتيجية تقوم على الغموض، بينما يتحدّث الجيش الروسي منذ ستة أيام عن حدوث هجمات واسعة النطاق على مواقعه خصوصاً في الجبهة الجنوبية، تُستخدم فيها معدات أرسلتها الدول الغربية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قام بزيارة مفاجئة لكييف "حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل". وأضاف "يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم".

وأتت هذه المواقف رداً على سؤال بشأن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي قال الجمعة لصحافيين إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير المُنتظر منذ أشهر "بدأ"، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".

وتابع بوتين أن "كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية". واكد أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا "بمعدل ثلاثة (أوكرانيين) مقابل (روسي) واحد".