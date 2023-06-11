700 ألف شخص بحاجة إلى مياه الشرب بعد كارثة سد أوكرانيا وفق الأمم المتحدة

شدد المتحدث على أن الكارثة ستؤدي بشكل شبه حتمي إلى انخفاض صادرات الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم أزمات الغذاء حول العالم

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن 700 ألف شخص "غير عادي" يحتاجون إلى مياه الشرب بعد انهيار سد كاخوفكا في شرق أوكرانيا، الأمر الذي جعل الوضع الإنساني في البلاد "أسوأ بشكل كبير".

أخبر وكيل الأمين العام مارتن غريفيث وكالة أسوشييتد برس أن الفيضانات، التي أثرت على عشرات القرى الأوكرانية أنتجت "مشكلة ضخمة تلوح في الأفق تتمثل بنقص مياه الشرب المناسبة لـ 700000 شخص" يعيشون على امتداد ضفتي نهر دنيبرو تحت السيطرة الأوكرانية وتلك المحتلة من روسيا.

وشدد المتحدث على أن الكارثة ستؤدي بشكل شبه حتمي إلى انخفاض صادرات الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم أزمات الغذاء حول العالم. وأضاف: "هذه مشكلة فيروسية"، مضيفًا أن "الحقيقة هي أن هذه ليست سوى البداية لرؤية عواقب هذا الفعل".

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات الإغاثة الأوكرانية تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 30 ألف شخص في المناطق التي غمرتها الفيضانات الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. كما لفت إلى أن روسيا لم تسمح للأمم المتحدة بدخول المناطق المحتلة لمساعدة ضحايا الفيضانات في منطقة خيرسون التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني في سبتمبر.

في وقت سابق يوم الأربعاء، التقى غريفيث مع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وطلب من السلطات الروسية "السماح لفرقنا في أوكرانيا بالمرور عبر الخطوط الأمامية لتقديم المساعدة، وتقديم الدعم لـ ... الأوكرانيين في تلك المناطق".

وقال "نزودهم بالتفاصيل أثناء حديثنا، لتمكين موسكو من تلبية ما نأمل أن يكون قرارًا إيجابيًا في هذا الشأن". "آمل أن يتحقق ذلك."

ووفقًا لغريفيث، فقد اندفعت المياه أيضًا فوق مناطق مزروعة بالألغام الأرضية من جراء الحرب "ونحن ذاهبون لا محالة إلى رؤية تلك الألغام تطفو في أماكن لا يتوقعها الناس."