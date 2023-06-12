أوكرانيا تعلن أنها استعادت ثلاث قرى في منطقة دونيتسك

أعلنت أوكرانيا يوم الأحد أنها استعادت من المحتل الروسي ثلاث قرى في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وهي الأولى التي تم الحصول عليها بعد "الأعمال الهجومية المضادة"

أعلنت أوكرانيا يوم الأحد أنها استعادت من المحتل الروسي ثلاث قرى في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وهي الأولى التي تم الحصول عليها بعد "الأعمال الهجومية المضادة" التي ذكرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في اليوم السابق. على الجبهة الشرقية ، "قام جنود اللواء 68 المجيد (...) بتحرير بلدة بلاغوداتني" ، التي كان عدد سكانها أقل من 1000 نسمة قبل الحرب، وأكدت القوات الأوكرانية، موضحة أقوالهم على شريط فيديو يظهر الجنود مع العلم الأوكراني في مبنى مدمر.

وقال الأوكرانيون إنهم أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لروسيا هناك. وبعد أقل من ثلاث ساعات، أكد حرس الحدود الأوكراني أن قرية ثانية ، قرية نسكوتشني، في نفس منطقة دونيتسك، أصبحت بدورها "مرة أخرى تحت العلم الأوكراني".

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في المساء، أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أن بلدة صغيرة ثالثة، ماكاريفكا، بالقرب من بلاغوداتني، قد سقطت في أيدي قوات كييف. أما زيلينسكي فأطلق رسالته اليومية على الشكل التالي: "أنا ممتن لجنودنا لهذا اليوم (...). شكرا! شكرا لكم! شكرا لكم على كل خطوة، كل قتال، كل تدمير للمحتل!".

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وفي الوقت نفسه، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 23 آخرين في نيران روسية على مدنيين تم إجلاؤهم، بما في ذلك في قوارب، من المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب الأراضي الأوكرانية بسبب تدمير سد في وقت سابق هذا الأسبوع، حسبما ذكرت السلطات المحلية.