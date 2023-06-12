إسرائيل تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من تدمير سد نوفا كاخوفكا

السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا ستقوم بشراء هذه المساعدات حتى تدعم الاقتصاد الاوكراني

في أعقاب الأضرار التي لحقت بسد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، والتي أدت إلى فيضانات هائلة وإجلاء جماعي للسكان، ستقدم إسرائيل مساعدات إلى أوكرانيا وستبعث الى المناطق المنكوبة مياه شرب وطعام. السفارة الإسرائيلية في كييف ستنقل هذا الأسبوع المساعدات باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لضحايا حادث انفجار السد.

المساعدة الإسرائيلية، التي قرر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين إرسالها إلى أوكرانيا، تشمل مئات الالاف من لترات المياه المعدنية وأكثر من 10 ملايين طن من الطعام. الغذاء وماء الطعام سيتم توزيعها من قبل متطوعين يعملون مع السفارة الإسرائيلية في كييف، ومن المتوقع أن يتم شرائها في أوكرانيا لدعم اقتصاد البلاد. هذه المساعدة من المتوقع أن تصل منطقة خيرسون اليوم أو غدا.

القرار الإسرائيلي بإرسال المياه والغذاء اتخذ بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية وبطلب منها. وقال الوزير ايلي كوهين "دولة إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، خصوصا في هذه الوقت العصيب، وتتجند لتقديم مساعدة إنسانية فورية لصالح المواطنين المتضررين بسبب انهيار السد" وأضاف وزير الخارجية كوهين :"أشكر السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا ووكالة مشاف، وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية في وزارة الخارجية، على تجندهم لهذا المهمة الهامة".

أدانت إسرائيل استهداف سد نوفاكخوفكا، لكنها تجنبت من ذكر روسيا. وفي البيان الرسمي الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكر أن "إسرائيل مصدومة من الدمار الهائل الذي تسببه تدمير سد نوفا كخوفكا، آلاف المواطنين الأبرياء يعيشون في خطر بسبب هذا الدمار الرهيب. مثل هذا الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الحيوية والأشخاص يجب إدانته بشدة من قبل المجتمع الدولي كله. . قلوبنا وصلواتنا مع الشعب الأوكراني في هذا الوقت العصيب ".