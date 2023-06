وصل لـi24NEWS صورة لعلم مجموعة فاغنر ‏الروسية شبه العسكرية على مبنى في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل اليوم الاثنين، حيث رفع العلم على برج "هاميرا"، ولم يتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن رفع هذا العلم.

