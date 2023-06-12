السفارة عبرت بتعقيب خاص لـi24NEWS عن صدمتها من رفع علم منظمة فاغنر وسط مدينة تل أبيب

وصل لـi24NEWS صورة لعلم مجموعة فاغنر ‏الروسية شبه العسكرية على مبنى في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل اليوم الاثنين، حيث رفع العلم على برج "هاميرا"، ولم يتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن رفع هذا العلم.

https://twitter.com/i/web/status/1668255492668370944 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكرت صفحة "إسرائيل في تويتر" التي نشرت فيديو لرفع العلم على البناية بأن أوكرانيين قدموا شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية على هذا، لكن الشرطة رفضت طلبهم بحجة"عدم وجود حظر على ذلك".

السفارة الأوكرانية في إسرائيل قالت في تعقيب خاص لـ i24NEWS :"نشعر بصدمة شديدة لرؤية علم المنظمة الإرهابية الروسية يرفع في تل أبيب. نفس المنظمة التي يقوم أعضاؤها بإعدام أسرى حرب ، وقتل واغتصاب أطفال ونساء ، وارتكاب جرائم حرب بشكل يومي. نطالب السلطات المحلية بالعمل بشكل فوري على رفع علم جماعة فاغنر الإرهابية من منطقة تل أبيب".

وفاغنر منظمة روسية شبه عسكرية، يعتبرها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة، أو وكالة للتعاقد العسكري، شارك مقاتلوها في صراعات مختلفة حول العالم، بما يشمل الحرب في سوريا، وأيضا خلال الفترة من 2014 حتى 2015 بالحرب في دونباس في أوكرانيا، كما تشارك حاليا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.