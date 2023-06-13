أوكرانيا تعلن تحرير سبع قرى من القبضة الروسية في هجوم مضاد

من المتوقع أن يصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى كييف يوم الثلاثاء، لتفقد مصنع زابوريجيا عن كثب على ضوء تفجير سد كاخوفكا

قالت وزيرة الدفاع الأوكرانية جانا ماليار إن عملية مضادة ضد القوات الروسية الغازية نجحت في استعادة سبع قرى يوم الاثنين. وفي السياق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي: "القتال صعب، لكننا نتحرك للأمام، هذا مهم جدًا. أشكر رجالنا على كل علم أوكراني يعود الآن إلى مكانه الصحيح في القرى المحررة حديثا من الاحتلال".

في الصباح، سُمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، مما يثبت استمرار القتال. وقالت ماليار: "بلغت مساحة الأراضي التي تم السيطرة عليها 90 كيلومترًا مربعًا (35 ميلًا مربعًا)".

كما أحرزت أوكرانيا تقدمًا طفيفًا في مدينة باخموت المحاصرة، بينما قالت موسكو إن القوات الروسية صدت هجومًا في المنطقة.

وتشمل المدن التي استعادتها كييف مدن لوبكوفو وليفادين ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا التي تضم الآن محطة للطاقة النووية تحت السيطرة الروسية مما أثار مخاوف في جميع أنحاء العالم من أن يتسبب القتال بكارثة.

من المتوقع أن يصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى كييف يوم الثلاثاء، لتفقد مصنع زابوريجيا عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة سد كاخوفكا، الذي انهار جزء منه في انفجار الأسبوع الماضي. وكانت عملية تبريد المحطة تتم بواسطة مياه الخزان الذي أنشئ بجوار السد، مما دفع غروسي لزيارة.

أفادت السلطات الأوكرانية أن الكارثة خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى في خيرسون وغيرها من الأماكن المتضررة، وما زال العشرات في عداد المفقودين. تبادل الجانبان اللوم، على الرغم من أن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن موسكو كانت وراء الهجوم.

في غضون ذلك، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيريه الألماني والبولندي في باريس، قائلاً إنهم يأملون أن تكون الحملة "ناجحة قدر الإمكان حتى نتمكن بعد ذلك من بدء مرحلة التفاوض في ظروف جيدة".