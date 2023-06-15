تقرير:إسرائيل أبلغت موسكو أنها قلقة للغاية بشأن التعاون العسكري المتنامي لروسيا مع إيران

نتنياهو صرح بأن الحكومة الإسرائيلية تُجري حواراً هادئاً مع الحكومة الروسية، يتضمن تبادلاً "مفتوحاً وصريحاً" لوجهات النظر

عبرت إسرائيل للحكومة الروسية عن قلقها إزاء تنامي التعاون العسكري بين موسكو وطهران وسط الحرب في أوكرانيا، وعبرت عن قلقها من أن روسيا تزود طهران بأنظمة أسلحة متطورة.

وبحسب موقع "أكسيوس"الإخباري الأمريكي، قال 3 نواب في الكنيست الإسرائيلي، حضروا جلسة مغلقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء المنصرم، أن نتنياهو أخبرهم أن "إسرائيل أبلغت موسكو أنها قلقة للغاية بشأن التعاون العسكري المتنامي لروسيا مع إيران في حرب أوكرانيا، وإمكان تزويد طهران بأنظمة متطورة من الأسلحة.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، وقال النواب الذين حضروا الجلسة إن نتنياهو صرح بأن الحكومة الإسرائيلية تُجري حواراً هادئاً مع الحكومة الروسية، يتضمن تبادلاً "مفتوحاً وصريحاً" لوجهات النظر.

وقال نتنياهو إن كل جانب لديه أسباب للاحتجاج، فقد أعرب الروس عن مخاوفهم بشأن الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا، وأبدت إسرائيل قلقها من تعاون موسكو مع إيران، لا سيما أننا "لا نعرف ما يقدمه الروس للإيرانيين مقابل مساعدتهم العسكرية".

فيما قال النواب الذين تحدثوا إلى الموقع الأمريكي، إن نتنياهو فاجأ العديد من المشرعين في القاعة حينما أشاد بسياسة الحكومة السابقة حيال الحرب في أوكرانيا، وأكد أنه سيواصل النهج نفسه بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لأوكرانيا، مع الامتناع عن إمدادها بالسلاح.

ونقل النواب عن نتنياهو زعمه أن أحد أسباب رفض إسرائيل لطلبات إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصاروخي -مثل القبة الحديدية- هو المخاوف من أن هذه التكنولوجيا الحساسة قد تقع في أيدي روسيا ومن ثم تُمنح لإيران، التي تستطيع هندستها عكسياً، وتعلُّم كيفية التغلب عليها.

من جانب آخر، قالت مصادر إن نتنياهو سُئل خلال الجلسة عن سبب عدم سفره إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنه حاول التهرب من الإجابة عن السؤال، وقال إن ركوب القطار [من حدود بولندا إلى أوكرانيا] أمر معقد، لكن أحد النواب الحاضرين قال له إن "[الرئيس الأمريكي جو] بايدن استقل القطار".

في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفارة الروسية في تل أبيب التعليق على هذه الأخبار

من جهة أخرى، قال رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وأقرب مستشاري نتنياهو، أمام مؤتمر لـ"اللجنة اليهودية الأمريكية" في تل أبيب، الإثنين 12 يونيو/حزيران، إن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران قد تكون لها "تداعيات خطيرة" على إسرائيل. وأضاف: "ولذلك فإننا "نراقبها مراقبة وثيقة. فهذه الشراكة لن تبقى في اتجاه واحد على المدى الطويل، ومخاوفنا أن توفر روسيا لإيران أشياء قد تهدد أمننا، وهذا أمر نراقبه يوماً بيوم".