الرئيس الروسي: "زيلينسكي وصمة عار للشعب اليهودي"

بوتين:لدي الكثير من الأصدقاء اليهود منذ الطفولة. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديًا ، ولكنه عار على الشعب اليهودي. إنها ليست مزحة"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه " وصمة عار على الشعب اليهودي"، واتهم مرة أخرى أوكرانيا بأنها في أيدي النازيين الجدد لتبرير عمليتها المسلحة هناك.

جاءت تصريحات خلال كلمته منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، "لديّ الكثير من الأصدقاء اليهود، ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديا بل عار على الشعب اليهودي، أنا لا أمزح" بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأكد فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لصد قوات موسكو "ليس له فرصة" للنجاح. وفي إشارة إلى هجوم كييف الجاري في جنوب أوكرانيا ، قال بوتين إن "القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها فرصة هناك، ولا في مناطق أخرى".