"أعتقد أن معظم اليهود حول العالم فخورون بزيلينسكي كزعيم يدافع عن بلاده ويكافح من أجل الحرية. نتوقع إدانة من الحكومة الإسرائيلية".

قال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغن كورنيتشوك لـ i24NEWS ، اليوم الجمعة، إن "اللغة الاستفزازية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول يهودية لفولوديمير زيلينسكي تمثل هجومًا محسوبًا، تم شنه في الوقت الذي تستعد فيه السيدة الأولى لأوكرانيا لزيارة إسرائيل"

و أضاف يفغن كورنيتشوك، إن "مثل هذا الخطاب يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على الزيارة"وتابع"نعتقد أنه استفزاز خالص من القيادة الروسية تم إجراؤه قبل زيارة السيدة الأولى زيلينسكا، إنه معاد للسامية ".

وقال:"أعتقد أن معظم اليهود حول العالم فخورون بزيلينسكي كزعيم يدافع عن بلاده ويكافح من أجل الحرية. نتوقع إدانة من الحكومة الإسرائيلية".

واشار إلى أنه "اسأل عما إذا كانت هناك أي ردود رسمية من المسؤولين الأوكرانيين بشأن التأثير المحتمل على زيارة زيلينسكا ، قدم كورنيتشوك ما قال إنه "رأيه الشخصي" واضاف "هذا رأيي الشخصي، لكنني أعتقد أنه قد يؤدي إلى إلغاء أو تأخير زيارة السيدة الأولى".

وكان الرئيس الروسي قد وصف في وقت سابق من اليوم الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه " وصمة عار على الشعب اليهودي"، واتهم مرة أخرى أوكرانيا بأنها في أيدي النازيين الجدد لتبرير عمليتها المسلحة هناك.