الرئيس الروسي: موسكو سلمت بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أعلن في مارس مع الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف موسكو لمهاجمة أوكرانيا.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده نقلت "مجموعة أولى من الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا، في ترجمة عملية لما سبق أن أعلنته موسكو في مارس/ آذار المنصرم" وقال إن "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أعلن في مارس مع الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف موسكو لمهاجمة أوكرانيا.

جاءت تصريحات بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ (شمال غرب) نقل التلفزيون الروسي وقائعه مباشرة، إن "أولى الرؤوس النووية تم نقلها إلى أراضي بيلاروسيا. إنها فقط الأولى. بحلول نهاية الصيف، سننجز هذا العمل بشكل كامل".

واعتبر بوتين أن هذا الأمر يشكل عنصر ردع "لمن يفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وقال بوتين، إن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ليست لديه أي فرصة للنجاح" وتابع "القوات الأوكرانية ليست لديها أي فرصة هناك ولا في مناطق أخرى".

وأضاف الرئيس الروسي: "بينما نحن نتحدث الآن، هناك محاولة من الجيش الأوكراني على محور فريميفسك، يحاول العدو الهجوم على عدد من المناطق مستخدما عدة وحدات تدعمها 5 دبابات، وعلى محور زاباروجيه أيضا بدعم من دبابتين وبضع مدرعات، عندما وصلوا إلى الخط الأول خسروا بضع دبابات، المعركة تدور في هذه اللحظات"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وكشف بوتين أن خسائر الجيش الأوكراني خلال تنفيذ الهجوم المضاد تفوق خسائر الجيش الروسي بأكثر من 10 مرات، مشيرا إلى أن خسائر كييف من الدبابات تجاوزت 186 دبابة.وقال بوتين: "خسائرهم كبيرة بالفعل، أكثر من 10 مقابل 1 مقارنة بخسائر الجيش الروسي".

وفي حديثه عن خسائر الجيش الأوكراني من المعدات، علق بوتين: "الخسائر في المعدات تزداد كل يوم، الجيش الأوكراني خسر حتى اليوم 186 دبابة و418 مدرعة مختلفة الطرازات".وأشار الرئيس الروسي إلى أن البولنديين يريدون استعادة الأجزاء الغربية من أوكرانيا وهم يتجهون تدريجيا نحو ذلك.