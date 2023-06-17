وفد الوساطة الإفريقي يصل روسيا للقاء بوتين بعد زيارته لكييف

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها

أكد مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، وصول رؤساء ست دول أفريقية على رأسهم رئيس جنوب افريقيا إلى مدينة سانت بطرسبرغ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث مبادرة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال كوبياكوف في المؤتمر الصحافي الختامي لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت: "الآن وصل رؤساء 6 دول إفريقية إلى سان بطرسبرغ للقاء الرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكدا مشاركة أكثر من 150 من كبار المسؤولين في الحدث.

وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها، فيما رحبت الخارجية الروسية بمبادرات السلام المقترحة من بعض الدول لتسوية النزاع مع أوكرانيا، مؤكدة أن بها أفكارا قد تنجح.

ووصل وفد القادة الأفارقة، الجمعة، إلى أوكرانيا في مهمة وساطة. الزعماء الأفارقة الذين زاروا كييف للاجتماع مع الرئيس الأوكراني قدّموا اقتراحًا من عشر نقاط لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 16 شهرًا بين روسيا وأوكرانيا.

ونيابة عن البعثة، وصف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا هذه المهمة بالتاريخية، موضحا أن الاقتراح يتضمن مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، وتهدئة الوضع، واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، وضمان تصدير الحبوب والأسمدة.