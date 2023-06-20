سيساعد اقتراح المفوضية الأوروبية في تمويل النفقات الحالية للحكومة الأوكرانية ودفع تكلفة أولويات إعادة الإعمار العاجل”

طلبت بروكسل، اليوم الثلاثاء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا".

ومن جهتها أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة أن “الاتحاد الأوروبي جاهز لتقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة نحو 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا" ووفقا للمصادر المطلعة على الخطة سيساعد اقتراح المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تمويل النفقات الحالية للحكومة الأوكرانية ودفع تكلفة أولويات إعادة الإعمار العاجل”.

واشارت إلى أنه من المخطط الإعلان عن تخصيص هذه الأموال اليوم الثلاثاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتمال تغيير الخطة،وتابعت أن المفوضية الأوروبية تريد تجنب أداة الإنعاش المرهقة لأوكرانيا وستقدم المساعدة في شكل منح وقروض وضمانات.

ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه الخطة بفضل تبرعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس من قبل قروض السوق. وتهدف هذه الخطة إلى توحيد المساعدة الموجهة لدفع الرواتب والمعاشات وتمويل بعض الخدمات العامة مع التكاليف المرتبطة بترميم البنية التحتية الأساسية.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية، قد قالت بداية الشهر الجاري إنه منذ بداية العام الجاري تلقت ميزانية الدولة 26,5 مليار دولار، منها أكثر من 19 مليارا هي قروض ومنح من المنظمات المالية الدولية.