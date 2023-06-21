رئيس أركان الرئيس الأوكراني: "إسرائيل فقط هي التي تمتلك القدرات التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها"

وقال أندري يرماك، خلال مؤتمر صحفي أمام الصحفيين الإسرائيليين، "لا يوجد بلد آخر غير إسرائيل لديها القدرات التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

قال رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندري يرماك، أمس الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التعبير عن دعمه لأوكرانيا"، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة تصريحات فلاديمير بوتين حول يهودية فولوديمير زيلينسكي .

وقال أندري يرماك، خلال مؤتمر صحفي أمام الصحفيين الإسرائيليين، "لا يوجد بلد آخر غير إسرائيل لديها القدرات التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

وتابع يرماك، أن "أوكرانيا تعلم أنها تشترك في عدو مع إسرائيل وهي إيران، و"لا نعرف لماذا لا تفهم الحكومة الإسرائيلية والسياسيون ذلك".

AP / Oded Balilty 2020 ©

وردا على سؤال حول أهمية المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا، قال يرماك إن على إسرائيل مساعدة "صديق محتاج". وقال "يجب أن نقف معا في زمن الحرب"، "لا يكفي الحفاظ على الحوار بين الدول؛ يجب على رؤساء الدول إظهار دعمهم".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زيلينسكي "وصمة عار على الشعب اليهودي" .

RAMIL SITDIKOV / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / AFP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابًا خلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في سانت بطرسبرغ 16 يونيو 2023

وقال أندري يرماك "للأسف، لم نسمع أي إدانات من الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها"، واضاف "اتوقع ان ترد اسرائيل على هذه الكلمات المهينة".

وتابع المسؤول أنه إذا كان بوتين "قد أساء إلى رئيس يهودي، فهذا يدل على قدرته على إيذاء اليهود الآخرين"، مضيفًا أن "الجيش الروسي يقصف بانتظام مدينة أومان، وهي مكان قبر الحاخام ناخمان بريسليف، حيث يأتي عشرات الآلاف من اليهود. للحج كل عام".

وتأتي هذه "المناشدة" بعد أيام قليلة من وصول زوجة الرئيس زيلينسكي، أولينا، إلى إسرائيل