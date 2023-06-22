تقرير: فاغنر جندت أفارقة وأفغانا وعربا في الصفوف الأمامية في معركة باخموت

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن مجموعة فاغنر جندت أفارقة وأفغانا وعربا في الصفوف الأمامية في معركة باخموت

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية جندت أفارقة وأفغانا وعربا في الصفوف الأمامية في معركة باخموت.

ومن جهته اتهم رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، قيادة الجيش الروسي، اليوم الخميس، "بالكذب وإخفاء الحقائق عن الوضع في جبهة الحرب في أوكرانيا" و قال في رسالة صوتية عبر تطبيق تلغرام: "إن وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف يقدمان هراء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمل أن تكون الأكاذيب مروعة بما يكفي للرئيس ليصدقها"

وأضاف أن القوات الأوكرانية حققت بالفعل نجاحات كبيرة. وقال «لقد خسرنا مناطق شاسعة». وتابع أن الخسائر في الصفوف الروسية ضخمة أيضا ويتم إخفاء «مشاكل هائلة».

وفي المقابل، أعلن شويغو مجددا في اجتماع مع بوتين عن خسائر على الجانب الأوكراني بما في ذلك الكثير من الدبابات. وقال إن وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد تباطأت الآن بعد 16 يوما من العمل النشط جراء الخسائر، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.

وفي وقت سابق من الشهر المنصرم، أعلن مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين أن قواته في طريقها لإحكام السيطرة على مدينة باخموت الإستراتيجية، في الوقت الذي أُعلنت فيه حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بريغوجين -في تسجيل صوتي- إن "وحدات فاغنر تقدمت 200 متر، وباتت تحتل 113 ألف متر مربع، مؤكدا بقاء مربع سكني وقطعة صغيرة من القطاع الخاص لإحكام السيطرة على مدينة باخموت (شرقي أوكرانيا)، وأن القوات الأوكرانية لا تسيطر إلا على 1.46 كيلومتر في باخموت.