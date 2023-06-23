ردا على هذه المبادرات غير الودية، وسّع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إنها "وسّعت بشكل كبير قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، وذلك ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على موسكو على خلفية الصراع في أوكرانيا"

واشار البيان إلى أن"إجراءات الاتحاد الأوروبي تعتبر غير شرعية (...) ردا على هذه المبادرات غير الودية، وسّع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين.