قائد فاغنر يعلن تمردا مسلحا ويؤكد: "مستعدون للموت وتحرير الشعب الروسي"
قال بريغوجين في رسالة صوتيّة نشرها مكتبه بنبرة ملؤها الغضب، "لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخيّة، على معسكراتنا الخلفيّة. قُتل عدد هائل من مقاتلينا"
دعا قائد مجموعة "فاغنر" الجمعة إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتّهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفيّة لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو مُطالبةً مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة "الدعوة إلى تمرّد مسلّح".
وأكّد قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا "مُستعدّون للموت" من أجل "الوطن الأمّ" و"تحرير الشعب الروسي" من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرّد ضدّه.
وقال بريغوجين في رسالة صوتيّة نشرها مكتبه بنبرة ملؤها الغضب، "لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخيّة، على معسكراتنا الخلفيّة. قُتل عدد هائل من مقاتلينا", وتوعّد بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.
وأضاف أنّ "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤوليّة العسكريّة في البلاد"، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيتمّ "إيقافه".
بولندا تتابع الأوضاع في روسيا
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفا أن وارسو تراقب الموقف.
وكتب دودا على تويتر "فيما يتعلق بالموقف في روسيا، أجرينا هذا الصباح مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ومع الحلفاء أيضا"، وأضاف "نراقب مسار الأحداث خلف حدودنا الشرقية بصورة مستمرة".
أوكرانيا : ما يحدث مجرد بداية
قالت الرئاسة الأوكرانية إن ما يحدث في روسيا بالوقت الحالي هو فقط البداية، ووصف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم السبت، ما يحدث في روسيا بأنه "مجرد بداية".
وكتب بودولياك على تويتر "الشقاق بين النخب جلي للغاية. الموافقة والتظاهر بأن كل شيء مستقر لن يفلحا"، وأردف "لا بد أن يخسر طرف ما بكل تأكيد: إما بريغوجين.. أو القوى ’المناهضة لبريغوجين‘".
الإليزيه: ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب
قال القصر الرئاسي في فرنسا اليوم السبت إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.
وقال الإليزيه "تركيزنا لا يزال على دعم أوكرانيا".
وزارة الدفاع البريطانية : ما يحدث أكبر تحد للدولة الروسيةقالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما يحدث (في روسيا) يمثل أكبر تحد للدولة الروسية في العصر الحديث.
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن "ولاء القوات الروسية خاصة الحرس الوطني هو ما سيحسم شكل الصراع".
بوتين: ما حدث من قوات فاغنر " طعنة في الظهر" وسنرد بشكل صارم
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".
وقال بوتين في كلمة له، اليوم السبت، موجهة للأمة إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.
وقال بوتين بوتين إن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.
بريغوجين يسيطر على روستوف ويهدد بالتوجه إلى موسكو
أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، صباح السبت، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.
وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7:30 صباحا.. المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
عمدة موسكو: ثمة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة
قال عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، صباح السبت، إنّ ثمّة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة، عقب إعلان قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، تمردا على قيادة الجيش الروسي.
وكتب سوبيانين على تلغرام أنه في ضوء "المعلومات التي وصلتنا، ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في موسكو بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال سوبيانين إن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تم تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.
وأضاف سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم".