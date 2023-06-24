الرئيس الروسي يتوعد برد قاس على تمرد فاغنر

بوتين "الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا وسيتحملون مسؤولية ذلك"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن ما يجري تمرد مسلح سيتم الرد عليه بشكل قاس، وأضاف أن ما يحدث خيانة داخلية وطعنة في الظهر.

وقال بوتين - في أول تعليق على تحركات قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين-، إن "الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا وسيتحملون مسؤولية ذلك"، وأردف الرئيس الروسي أن "من ينظم التمرد يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية".

وفي إشارة إلى قائد فاغنر، قال بوتين "المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد وسندافع عن بلدنا ومواطنينا"، وتابع "الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا، والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا" داعيا من نظموا ما وصفها بالجريمة للتعقل، والقيام بخيار وحيد هو العودة للوطن ووقف هذه التصرفات.

وتحدث بوتين عن اتخاذ إجراءات صارمة وقاصمة لإعادة الاستقرار في مقاطعة روستوف (جنوبي روسيا) التي قال بريغوجين إنهم سيطروا على كل المنشآت العسكرية فيها، بما فيها المطار.

وأكد بوتين أن "الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب، والقوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح".

ووصف بوتين الوضع في روستوف بأنه ما زال صعبا، وتحدث عن "تفعيل نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات".

وقال بوتين إنه "تواصل مع جميع القادة العسكريين في كل المحاور، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف".

ومن جانبه، رفض قائد قوات فاغنر اتهامات الرئيس له بالخيانة والتمرد، وقال -من مقره في مدينة روستوف- إن "الرئيس بوتين مخطئ بشكل كبير في ما يخص خيانة الوطن".

وأضاف "نحن وطنيون، وأولئك الذين يعارضوننا اليوم هم الذين تجمعوا حول الحثالة" بحسب تعبيره، وتابع قائد فاغنر أنه ورجاله لن يسلموا أنفسهم بناء على طلب الرئيس أو جهاز الأمن الفدرالي أو غيرهما.