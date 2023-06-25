جاء هذا في أعقاب تصريحات شديدة اللهجة ادلى بها السفير الأوكراني هاجم بها إسرائيل

في أعقاب التصريحات القاسية التي أدلى بها بيان صادر عن السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي قال وزير الخارجية الاسرائيلية ايلي كوهين "إنه سيتم استدعاء السفير الأوكراني الى جلسة توبيخ في الوزارة".

وقال كوهين أمام صحافيين أجابت إنه "رغم التعقيدات مع روسيا، إلا أن إسرائيل وقفت الى جانب أوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى اليوم، دعمت علنا وحدة أراضي اوكرانيا وسيادتها، وحتى أنها صوتت لصالح أوكرانيا في المنتديات الدولية بخصوص إدانات ضد روسيا". وتابع :"إسرائيل بعثت الى أوكرانيا مساعدات إنسانية بصورة غير مسبوقة (في عام 2022 بعثت مساعدات بقمية 80 مليون شاقل، وهذا العام ستخصص ميزانية أكبر". ولفت الى أن جهاز الإنذار الذي منحته إسرائيل الى أوكرانيا سيساهم بإنقاذ أرواح المواطنين.

على خلفية الأحداث في روسيا ، نشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل اليوم (الأحد) رسالة قاسية تدعي فيها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت طريق "التعاون الوثيق مع روسيا". وجاء في الرسالة أن "الدليل على ذلك هو سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت منذ بداية عام 2023 جنبًا إلى جنب مع الغياب شبه الكامل للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا" ، وأننا "نتوقع أن تكون إسرائيل في الجانب الصحيح من التاريخ. ".

وذكر البيان :"أولا كافة التصريحات ذات الصلة التي قدمها رئيس الحكومة الاسرائيلية قدمت بهدف تبرير تقاعس إسرائيل التام عن اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوفير تدابير دفاعية لأوكرانيا خلال العام ونصف العام الماضيين". وتابعت الوزارة هجومها "في البداية ، تمحورت الحجج حول العلاقة الخاصة بين إسرائيل وروسيا بشأن قضية سوريا ، فضلاً عن ضعف الجالية اليهودية في روسيا. ومع ذلك ، في المقابلة الأخيرة ، تم أيضًا تقديم حجج خيالية ومتضاربة تمامًا ، مثل لو نقلت الاسلحة الغربية من ساحة المعركة في اوكرانيا الى الانظمة في ايران وسوريا ".

وتابع البيان "الحكومة الإسرائيلية أدارت بنجاح جولتين من المفاوضات السياسية رفيعة المستوى مع وزارة الخارجية الروسية. اضافة الى ذلك تم التوصل الى اتفاق لاقامة ممثلية ديبلوماسية روسية أخرى في القدس، وتم تخصيص قطعة أرض مجانية لهذه الممثلية ووصفت الخارجية الإسرائيلية ذلك على أنه إنجاز تاريخي ".

وزعم في البيان ايضا أنه :"تجدر الإشارة الى التجاهل الصارخ من الحدود الأخلاقية التي عبر عنها مسؤولون إسرائيليون كثر شاركوا باستقبال ديبلوماسي استضافته روسيا في القدس الأسبوع الماضي، والصمت المطبق حيال التصريحات المعادية للسامية التي أدى بها بوتين ورجاله".

وزعمت السفارة أنه في حين أن الدول الديموقراطية حول العالم تفرض عقوبات على روسيا :"إسرائيل لا تفرض أية عقوبات بل وزادت التجارة المتبادلة مع نظام موسكو الدموي خلال العامين الماضيين".