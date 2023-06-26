بايدن وزيلينسكي يناقشان الوضع في روسيا بعد تمرد فاغنر

قال زيلينسكي على تويتر إنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع بايدن وشكره على الدعم "الثابت" لأوكرانيا.

ناقش رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد التطورات الأخيرة في روسيا بعد يوم على طوي تمرد مسلح شنه زعيم مجموعة فاجنر المرتزقة يفغيني بريغوجين.

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وقال زيلينسكي على تويتر " ناقشنا مسار الأعمال العدائية والعمليات الجارية في روسيا. يجب على العالم الضغط على روسيا حتى استعادة النظام الدولي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، شن زعيم جماعة فاغنر شبه العسكرية تمردا مسلحا واستولى على عدة مدن في طريقه إلى موسكو للإطاحة بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. لكنه أعلن مساء السبت فجأة أن قواته عادت إلى الوراء بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات بوساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

قالت كل من كييف وواشنطن إنه على الرغم من إحباط التهديد الفوري على حكم بوتين، فإن التمرد أظهر ضعف القيادة الروسية.

كما قال زيلينسكي على تويتر إنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع بايدن وشكره على الدعم "الثابت" لأوكرانيا. وأضاف أنهم ناقشوا "زيادة توسيع التعاون الدفاعي"، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، وقدرات أوكرانيا على "حماية" أجوائها.

قال البيت الأبيض بدوره إن بايدن وزيلينسكي ناقشا الهجوم المضاد المستمر الذي تشنه أوكرانيا، "وأكد الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت، بما في ذلك من خلال استمرار المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية." وقال البيان "ناقش القادة أيضا الأحداث الأخيرة في روسيا".