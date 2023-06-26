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الكرملين: الرئيس الايراني يبدي "دعمه التام" لبوتين خلال محادثة

i24NEWS - AFP

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في توقيع اتفاقية لبناء خط سكة حديد مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عبر وصلة فيديو في موسكو، روسيا.
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في توقيع اتفاقية لبناء خط سكة حديد مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عبر وصلة فيديو في موسكو، روسيا.

"شرح الرئيس بوتين الأحداث المرتبطة بالتمرّد الذي تم إحباطه وأكد أن أحداثا كتلك لا تؤثر على السيادة الروسية".

أعلن الكرملين في بيان، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبدى لرئيس الإيراني أعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية في اطار أحداث 24 حزيران/يونيو". خلال اتصال هاتفي، بعد يومين من تمرد مجموعة فاغنر في روسيا.

ومن جهته نقل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي عن إبراهيم رئيسي قوله إن "الجمهورية الإسلامية تدعم السيادة الروسية"وتابع "شرح الرئيس بوتين الأحداث المرتبطة بالتمرّد الذي تم إحباطه وأكد أن أحداثا كتلك لا تؤثر على السيادة الروسية".

كما شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، على أن إيران "لا تدعم أي طرف في الحرب الدائرة في أوكرانيا"، في حين تتّهم الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية بتزويد موسكو مسيّرات وبمساعدتها في بناء منشأة لتصنيعها، وهو ما تنفيه طهران.

وبحسب بيان آخر صادر عن الرئاسة الروسية، تلقى  الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الإثنين،"دعم" أمير قطر.

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