بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

أكد يفغيني بريغوجين، ان رجاله تلقوا تأييدا من سكان البلدات التي عبروها خلال تمردهم في روسيا.

قال رئيس مجموعة"فاغنر" يفغيني بريغوجين، اليوم الإثنين، في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد نهاية الأسبوع المنصرم "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد".

مشيرا إلى أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا عدد من الأخطاء،، من خلال أفعالهم غير المهنية".

وأكد يفغيني بريغوجين، ان رجاله تلقوا تأييدا من سكان البلدات التي عبروها خلال تمردهم في روسيا. وأضاف"مسيرتنا أظهرت مدى التنظيم الذي يجب أن يكون عليه الجيش الروسي".وكشف بريغوجين أن المسيرة كان هدفها "منع تدمير المجموعة"، وأعرب عن أسفه "لاضطرارنا إسقاط طائرات روسية".

وشدد على أن "توقفنا عن التحركات جاء لمنع إراقة دماء الجنود الروس"، مطالبا "بمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".وتابع قائد فاغنر: "لم نقتل أي جندي روسي خلال زحفنا وسيطرنا على مدينة روستوف بالكامل".

وفي السياق ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو نشره الكرملين، لأول مرة بعد انتهاء تمرد فاغنر وألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل"، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".

وكان بوتين قد قال، أمس الأحد، إنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مضيفاً أن بلاده لا تزال واثقة من نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مضيفاً أنه يعطي أولوية قصوى للعملية العسكرية.

ولم يعلق علنا على الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت متأخر، السبت المنصرم، والذي يبدو أنه نزع فتيل الأزمة وجنب البلاد إراقة دماء محتملة من خلال السماح لمقاتلي فاغنر بالعودة إلى قواعدهم وانتقال زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى روسيا البيضاء.