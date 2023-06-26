وزير الخارجية الإسرائيلي:" زلنسكي دعا نتنياهو لزيارة كييف، وهو يدرس ذلك بجدية"

في حال حدوث مثل هذه الزيارة، فإنها ستعتبر رسالة دعم مهمة الى اوكرانيا من جانب إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين اليوم خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن بأن الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يأتي لزيارة كييف، مشيرا إلى أن نتنياهو يدرس الطلب بجدية، جاء هذا بحسب تقرير لموقع "والا" نقلا عن مصدرين شاركا بالجلسة.

وقال الوزير كوهين :"لا يوجد تاريخ لكن يوجد احتمال جيد لحدوث ذلك". وعقب ديوان رئيس الحكومة على ما ورد في التقرير بأنه لم يتخذ قرار إن كان سيتم الاستجابة لدعوة زلنسكي.

ستكون زيارة نتنياهو الى كييف في حال حدوثها بمثابة رسالة دعم مهمة الى أوكرانيا من جانب إسرائيل، وستساعد في خفض مستوى انتقادات زلنسكي ورجاله على أن إسرائيل لا تقدم مساعدة عسكرية الى أوكرانيا.

ويشار الى أن رئيس ديوان الرئيس الأوكراني اندري يرماك صرح في حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" قبل أيام "أنه حان الوقت بأن يزور نتنياهو أوكرانيا لدعمنا" وكانت السفارة في أوكرانيا نشرت أمس رسالة شديدة اللهجة ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية بموضوع الغزو الروسي وحقيقة أن إسرائيل لا تدعمها بصورة كافية.