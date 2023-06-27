الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الأوكراني يوم 3 يوليو الوشيك لـ"جلسة توبيخ"

"السفارة الأوكرانية في دولة إسرائيل تأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت طريق التعاون الوثيق مع الاتحاد الروسي"

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يفغن كورنيتشوك، للاجتماع يوم 3 يوليو/تموز الوشيك،ل،"جلسة توبيخ" بحسب ما أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد قال، الأحد المنصرم، إن "كورنيتشوك سيُستدعى لتوبيخ بسبب تعليقاته القاسية" على وسائل التواصل الاجتماعي"

ورد في منشور حديث على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة الأوكرانية أن "السفارة الأوكرانية في دولة إسرائيل تأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت طريق التعاون الوثيق مع الاتحاد الروسي". وأضاف أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية التزمت الصمت إزاء التصريحات المعادية للسامية المنتظمة التي يدلي بها بوتين وأتباعه".

ورد إيلي كوهين على التصريحات الأوكرانية بالقول إنه "على الرغم من التعقيدات مع روسيا، فقد دعمت إسرائيل أوكرانيا منذ بداية الحرب حتى اليوم، ودعمت علنًا وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، بل وصوتت في المحافل الدولية لإدانة روسيا".

وجاء في بيان الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل وتعزيز التعاون مع أوكرانيا وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين. سلوك السفير لا يساعد".